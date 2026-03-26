minorenne fermato con un coltello denunciato per porto abusivo di arma

Un ragazzo di 16 anni è stato fermato a Favara mentre si trovava in possesso di un coltello di genere vietato. Dopo il controllo, è stato denunciato per porto abusivo di arma. La Polizia ha sequestrato l’arma e ha avviato le procedure di denuncia a suo carico. L’episodio si è verificato nel centro della città.

Un sedicenne è stato denunciato a Favara dopo essere stato trovato in possesso di un coltello di genere vietato. Il giovane, fermato dai carabinieri durante un controllo lungo viale Pietro Nenni, aveva con sé un coltello da tipo macellaio con una lama di 25 centimetri e un manico di 15. I militari, impegnati in un servizio di perlustrazione, hanno notato il ragazzo a bordo di uno scooter in atteggiamento sospetto. Dopo averlo fermato, hanno deciso di procedere alla perquisizione personale e del mezzo, trovando l’arma nascosta. Il coltello è stato sequestrato e il minore denunciato alla Procura della Repubblica del tribunale per i minorenni di Palermo per porto abusivo di arma od oggetto atto a offendere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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