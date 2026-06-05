San Lorenzo senza tregua | movida e violenza mettono Ko gli abitanti della zona

San Lorenzo vive notti di caos con locali affollati e comportamenti violenti. Gli abitanti segnalano continue risse e disturbi, che si ripetono frequentemente. La zona, nota per la movida, si è trasformata in un luogo dove episodi di violenza si verificano regolarmente. La situazione sembra peggiorata negli ultimi tempi, con le strade che restano spesso invase da gruppi di giovani e rumore eccessivo.

San Lorenzo con la sue nottate sfrenate e i ripetuti episodi di violenza, continua a mettere in ginocchio un intero quartiere che, negli ultimi tempi, sta diventando sempre più teatro di episodi di mala movida. Una situazione diventata insostenibile a tal punto da essere percepita dai cittadini come una vera e propria emergenza. Gli ultimi scenari allarmanti risalgono allo scorso 28 e 29 maggio quando diverse risse in via dei Marsi e in piazza dell’Immacolata hanno svegliato e destato allarme negli abitanti della zona. Gli stessi, dopo essersi affacciati alle finestre per implorare di smetterla, sono stati anche aggrediti e minacciati verbalmente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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