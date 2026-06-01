L' Iran avverte gli abitanti del nord di Israele | Lasciate la zona
L'Iran ha emesso un avviso ai residenti del nord di Israele, consigliando loro di evacuare le aree nel caso in cui Israele dovesse realizzare attacchi contro la periferia sud di Beirut, come annunciato dal premier israeliano. La comunicazione è stata diffusa senza ulteriori dettagli sul numero di persone coinvolte o sulla tempistica. Non sono stati forniti dati ufficiali sulla natura o sulla portata delle eventuali operazioni militari.
L'Iran ha avvertito i residenti del nord di Israele di evacuare le proprie abitazioni nel caso in cui Israele dovesse portare a termine gli attacchi contro la periferia sud di Beirut annunciati dal premier Benjamin Netanyahu. Lo riporta l'agenzia governativa iraniana Irna, citando il comando. 🔗 Leggi su Today.it
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