Ordinanza movida corteo degli abitanti a piazza San Domenico Maggiore | Abbiamo diritto al riposo

Gli abitanti di piazza San Domenico Maggiore hanno organizzato un corteo di protesta contro il rumore causato dalla movida serale. Il loro obiettivo è sottolineare il diritto al riposo e alla tranquillità nelle ore notturne. La manifestazione si è svolta nelle strade principali della zona, coinvolgendo diversi cittadini che hanno manifestato pacificamente. La protesta si inserisce in un dibattito più ampio sulle ordinanze riguardanti la gestione della movida.

Corteo di protesta dei comitati degli abitanti a piazza San Domenico Maggiore contro la movida rumorosa.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Napoli, bar e ristoranti contro l’ordinanza movida a San Domenico Maggiore: “Tornerà il degrado”I titolari di bar, pizzerie e ristoranti si riuniscono in associazione contro l'ordinanza sulla movida nel centro antico: "Porterà desertificazione e... Movida, nuova ordinanza di Manfredi per piazza San Domenico Maggiore e dintorni: sarà valida 4 mesiAl fine di tutelare il diritto al riposo e alla tranquillità dei residenti e in ottemperanza alle recenti sentenze del Tribunale Civile, il sindaco... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Gli artisti di strada scendono in piazza: Multe fino a 500 euro, noi tartassati; Multe fino a 500 euro, a Napoli sfila il funerale degli artisti di strada; Multe fino a 500 euro, a Napoli sfila il 'funerale' degli artisti di strada; Napoli le due piazze contro di San Domenico Maggiore | comitati anti movida protestano dopo gestori. Ordinanza movida, corteo degli abitanti a piazza San Domenico Maggiore: Abbiamo diritto al riposoCorteo di protesta dei comitati degli abitanti a piazza San Domenico Maggiore contro la movida rumorosa. fanpage.it La nuova ordinanza sulla movida a Napoli ha effetti paradossali per i commercianti del centro storicoCopre un'area enorme tra San Domenico e Santa Chiara per quattro mesi di alta stagione: non si può vendere nemmeno l'acqua da asporto, e le multe partono ... fanpage.it MANIFESTAZIONE GIOVEDI' 7 MAGGIO 2026 h. 17,00 PIAZZA SAN DOMENICO MAGGIORE - facebook.com facebook