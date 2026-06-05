San Lazzaro chiude le porte agli sponsor legati a guerre e violazioni dei diritti umani

Notizia in breve

San Lazzaro ha vietato le sponsorizzazioni da aziende coinvolte nella produzione di armi, in violazioni dei diritti umani o in attività che contravvengono ai principi di pace, inclusione e legalità. La decisione riguarda tutte le aziende che operano in questi settori, senza eccezioni. La misura è stata adottata per impedire il coinvolgimento di sponsor con attività ritenute incompatibili con i valori della città.