San Lazzaro chiude le porte agli sponsor legati a guerre e violazioni dei diritti umani
San Lazzaro ha vietato le sponsorizzazioni da aziende coinvolte nella produzione di armi, in violazioni dei diritti umani o in attività che contravvengono ai principi di pace, inclusione e legalità. La decisione riguarda tutte le aziende che operano in questi settori, senza eccezioni. La misura è stata adottata per impedire il coinvolgimento di sponsor con attività ritenute incompatibili con i valori della città.
Niente sponsorizzazioni da aziende coinvolte nella produzione di armi, in violazioni dei diritti umani o in attività contrarie ai principi di pace, inclusione e legalità. Il Comune di San Lazzaro di Savena mette nero su bianco una scelta politica e valoriale che punta a definire con maggiore. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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