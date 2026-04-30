A meno di 24 ore dall’inizio, il concerto del 1° maggio a Taranto, intitolato Uno Maggio Libero e Pensante, si prepara a coinvolgere il pubblico con un richiamo all’unità contro le guerre e le violazioni dei diritti. La manifestazione si svolge in una piazza della città, con diversi artisti e interventi programmati. Sono state annunciate iniziative per sensibilizzare sulla tutela dei diritti umani e contro le conflittualità internazionali.

A meno di 24 ore dall’inizio, il concerto Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto assume un’ulteriore valenza oltre a quella già forte e inequivocabile che rappresenta da anni nella difesa dei diritti sociali e del lavoro: 22 barche della Global Sumud Flottilla vengono abbordate dalla Marina israeliana a sud di Creta. Armi in pugno, con gli attivisti costretti a mettersi in ginocchio a quattro zampe. Centinaia di arresti tra cui Andrea Sceresini, del Manifesto. Nelle stesse ore, la raccolta fondi su Kickstarter per coprire le spese di viaggio e alloggio degli artisti che si esibiscono gratuitamente sul palco del Parco Massimo Battista (Parco Archeologico delle Mura Greche) di Taranto ha quasi raggiunto il suo obiettivo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Concerto del 1° maggio a Taranto, l’appello contro le guerre e i diritti negati: “Restiamo umani”

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