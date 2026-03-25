Giovedì alle 18,15 si svolgerà un sit-in davanti alla Prefettura di piazza Ordelaffi, promosso da Mani Rosse Antirazziste Forlì. Si tratta del 52esimo appuntamento organizzato dall'associazione, che unisce memoria storica e impegno civile. L'evento si svolge a pochi giorni da una ricorrenza importante legata ai diritti umani.

Un appuntamento che unisce memoria storica e impegno civile a pochi giorni da una ricorrenza cruciale per i diritti umani L’iniziativa si inserisce nel ricordo del colpo di Stato del 24 marzo 1976 in Argentina, guidato dal generale Jorge Rafael Videla, che segnò l’inizio di una delle dittature più violente del Paese sudamericano. Come sottolinea il gruppo, “il regime militare attuò un piano sistematico di terrorismo di Stato: secondo le organizzazioni per i diritti umani, circa 30.000 persone furono sequestrate e fatte sparire, cancellando un’intera generazione”. Mani Rosse Antirazziste Forlì richiama il ruolo centrale delle donne nella resistenza: “Di fronte a questo orrore, furono le donne a rompere per prime il silenzio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Dal golpe argentino alle crisi odierne: sit-in di Mani Rosse Antirazziste contro le violazioni dei diritti umani

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