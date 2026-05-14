San Giovanni Galermo | Cavallaro denuncia cantieri senza segnaletica

A San Giovanni Galermo, un residente ha segnalato la presenza di cantieri senza segnaletica adeguata lungo via degli Agrumi, creando possibili problemi per chi passa di notte. La mancanza di segnali e l’assenza di indicazioni chiare possono portare a multe o incidenti, soprattutto nelle ore serali. I cittadini si chiedono come possano evitare sanzioni e quali siano i rischi concreti per chi attraversa quelle zone in orario notturno.

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? Punti chiave Come possono i residenti evitare multe causate da cantieri irregolari?. Quali rischi reali corrono gli automobilisti in via degli Agrumi di notte?. Perché le imprese nei cantieri sembrano immuni dalle sanzioni stradali?. Chi deve intervenire per garantire la sicurezza in via Galermo?.? In Breve Criticità segnalate in via degli Agrumi e via Galermo per mancanza segnaletica.. Automobilisti sanzionati per sosta vietata in aree con cantieri privi di cartelli.. Assenza di lampeggianti notturni e autorizzazioni in diversi cantieri del IV Municipio.. Appello al sindaco Trantino per ispezioni urgenti sulle ditte appaltatrici locali.. Rosario Cavallaro denuncia l’assenza di segnaletica e autorizzazioni in diversi cantieri aperti a San Giovanni Galermo, dove la mancanza di sicurezza sta colpendo direttamente i residenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Giovanni Galermo: Cavallaro denuncia cantieri senza segnaletica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Catania, quasi due milioni per riqualificare spazi pubblici a San Giovanni GalermoABBONATI A DAYITALIANEWS Approvata la variazione di bilancio per il triennio 2026-2028 Il Consiglio Comunale di Catania ha approvato una variazione... Controlli a Nesima, San Giovanni Galermo e Trappeto: raffica di sanzioni e sequestriABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione congiunta delle forze dell’ordine Nei giorni scorsi il commissariato di Nesima ha coordinato un’intensa attività... Si parla di: San Giovanni Galermo, il presidente del IV municipio segnala cantieri non in regola. San Giovanni Galermo, progetto con 3,3 mln di fondi PNRR per la nuova sede del Centro per l’impiego nella ex municipalitàLa Giunta Comunale di Catania, presieduta dal Sindaco Enrico Trantino, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l’adeguamento dell’immobile comunale di Via Galermo 254, destinato ... msn.com Tremestieri Etneo, proseguono i lavori di Terna per il collegamento elettrico tra San Giovanni Galermo e San Giovanni La PuntaProseguono i lavori di Terna nel Comune di Tremestieri Etneo per la posa dei cavi ad alta tensione, nell’ambito del progetto che collegherà le cabine primarie di San Giovanni Galermo e San Giovanni La ... catania.gds.it