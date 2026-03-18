Ragusa supermarket della droga in via San Francesco | arrestato 27enne con hashish crack cocaina ed ecstasy

A Ragusa, in via San Francesco, un uomo di 27 anni è stato arrestato per aver detenuto e spacciato droga. Durante l’arresto sono stati sequestrati hashish, crack, cocaina, ecstasy e anfetamine. L’uomo, di origine ghanese, è stato fermato dalle forze dell’ordine in seguito alle indagini. Il suo intervento fa parte di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Un arresto a Ragusa, dove un 27enne di origine ghanese è stato fermato e accusato di detenzione illecita ai fini di spaccio di droga, dopo essere stato sorpreso in possesso di hashish, crack, cocaina, anfetamine ed ecstasy, oltre a una somma in contanti. Operazione dei Carabinieri: i dettagli dell’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto durante uno dei numerosi servizi di controllo organizzati dalla Compagnia di Ragusa per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo. L’attenzione dei militari si è concentrata su un incontro sospetto tra due uomini in via Roma, dove è stato notato uno scambio di banconote che ha fatto scattare il pedinamento di uno dei soggetti coinvolti. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ragusa, supermarket della droga in via San Francesco: arrestato 27enne con hashish, crack, cocaina ed ecstasy Articoli correlati Prato: spaccio di droga, arrestate 5 persone. Sequestrati crack, cocaina, hashish ed eroinaNe dà notizia la procura di Prato, spiegando che le persone arrestate sono quattro stranieri, di cui tre senza il permesso di soggiorno, e un... Napoli Vasto, fermato con hashish, marijuana, crack e cocaina: 35enne arrestatoTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.