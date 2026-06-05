san cesareo avrebbe picchiato e segregato la compagna in un container 31enne arrestato dai carabinieri

Notizia in breve

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Colonna con l’accusa di aver picchiato e segregato la propria compagna in un container. L’intervento è stato disposto dalla Procura e avvenuto nel territorio di San Cesareo. La donna è stata trovata rinchiusa e con segni di violenza. L’arresto è stato effettuato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. Le indagini sono ancora in corso per accertare ulteriori dettagli.