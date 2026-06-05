Picchia e rinchiude in un container la sua compagna Arrestato 31enne di San Cesareo
Un uomo di 31 anni, residente a San Cesareo, è stato arrestato dai carabinieri di Colonna. È accusato di aver picchiato e rinchiuso in un container la propria compagna. L’arresto è avvenuto nelle ultime ore e l’uomo è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli. L’intervento delle forze dell’ordine è seguito alle segnalazioni di violenze domestiche.
Un uomo di 31 anni, nato a Tivoli e residente a San Cesareo (Roma), è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Colonna e portato nel carcere di Regina Coeli. Il provvedimento, eseguito su delega della procura di Tivoli, dà attuazione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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