Picchia e rinchiude in un container la sua compagna Arrestato 31enne di San Cesareo

Notizia in breve

Un uomo di 31 anni, residente a San Cesareo, è stato arrestato dai carabinieri di Colonna. È accusato di aver picchiato e rinchiuso in un container la propria compagna. L’arresto è avvenuto nelle ultime ore e l’uomo è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli. L’intervento delle forze dell’ordine è seguito alle segnalazioni di violenze domestiche.