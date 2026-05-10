Maltratta madre ed ex compagna Rapina per la droga e stalking Arrestato dai carabinieri

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver maltrattato sia la madre che l’ex compagna, creando loro uno stato di paura con comportamenti ripetutamente violenti. Le indagini hanno portato alla luce anche una serie di rapine legate all’approvvigionamento di droga e di attività di stalking nei confronti delle due donne. L’arresto è stato effettuato nelle ultime ore.

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di Claudio Roselli Ne aveva per la madre e per la ex compagna, tanto da creare in entrambe uno stato di paura costante per i suoi comportamenti più volte sfociati in violenza fisica. Era recidivo il 37enne finito in carcere su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Arezzo su richiesta della Procura; a eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della locale Compagnia. Sul conto del fermato, sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza, essendo stato ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari, rapina e atti persecutori. Le indagini effettuate hanno...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maltratta madre ed ex compagna. Rapina per la droga e stalking. Arrestato dai carabinieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Massimo Bagnato arrestato per stalking alla ex compagna dai carabinieri, ammanettato sotto casa della donnaIl comico Massimo Bagnato è stato arrestato per stalking ai danni della sua ex compagna. Maltratta e rapina l’anziana madre. Le violenze per i soldi della drogaPur di ottenere qualche soldo per acquistare sostanze stupefacenti, non ha esitato a rapinare sua mamma.