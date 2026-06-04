La testimonianza di San Bonifacio di Magonza, l’evangelizzatore della Germania che sfidò il paganesimo e tese la sua vita fino al martirio. Nonostante sia ricordato soprattutto in relazione alla Germania, San Bonifacio era inglese. Nacque intorno al 673 a Crediton nel Devonshire da una nobile famiglia con il nome di Vinfrido. Divenne monaco benedettino e visse prima presso l’abbazia di Exeter e poi a Nurslig. Come ricorda il Martirologio Romano, dall’Inghilterra prima giunse a Roma dove fu ordinato vescovo da papa San Gregorio II. Fu allora che prese il nome di Bonifacio e fu inviato in terra tedesca per evangelizzare quei luoghi intrisi di paganesimo e superstizione. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 5 giugno, San Bonifacio: l’instancabile apostolo della Germania

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