Oggi 5 giugno San Bonifacio | l’instancabile apostolo della Germania
Oggi si ricorda San Bonifacio di Magonza, evangelizzatore della Germania che dedicò la vita alla conversione dei pagani. La sua opera si concluse con il martirio, dopo aver sfidato le credenze pagane dell’epoca. La sua testimonianza rimane importante nella storia della diffusione del cristianesimo in quella regione.
La testimonianza di San Bonifacio di Magonza, l’evangelizzatore della Germania che sfidò il paganesimo e tese la sua vita fino al martirio. Nonostante sia ricordato soprattutto in relazione alla Germania, San Bonifacio era inglese. Nacque intorno al 673 a Crediton nel Devonshire da una nobile famiglia con il nome di Vinfrido. Divenne monaco benedettino e visse prima presso l’abbazia di Exeter e poi a Nurslig. Come ricorda il Martirologio Romano, dall’Inghilterra prima giunse a Roma dove fu ordinato vescovo da papa San Gregorio II. Fu allora che prese il nome di Bonifacio e fu inviato in terra tedesca per evangelizzare quei luoghi intrisi di paganesimo e superstizione. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
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