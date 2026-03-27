Oggi si celebra San Ruperto di Salisburgo, vescovo e figura religiosa venerata nella regione. È noto per aver promosso l'evangelizzazione in Baviera e in Carinzia durante il suo episcopato. La memoria del santo viene ricordata in questa data, sottolineando il suo ruolo come figura religiosa attiva in quei territori. La giornata è dedicata alla commemorazione della sua attività spirituale e missionaria.

Il Vescovo che riaccese la fede nel cuore dell’Europa: oggi ricordiamo San Ruperto di Salisburgo, il zelante apostolo della Baviera e della Carinzia che riportò la luce del Vangelo tra quelle genti. Oggi 27 marzo, ricorre la memoria liturgica di San Ruperto di Salisburgo, vescovo dell’VIII secolo. Definito apostolo della Baviera e della Carinzia effettuò un’intensa opera di evangelizzazione in quelle terre. Era originario dell’Irlanda e apparteneva ad una famiglia nobiliare. Discendeva, infatti, dai Robertini o Rupertini, un’importante famiglia che dominava col titolo di conte nella regione del medio e alto Reno. Nel suo Paese, san Ruperto aveva ricevuto una formazione di stampo monastico. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 27 marzo, San Ruperto di Salisburgo: vescovo e instancabile apostolo della Baviera

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