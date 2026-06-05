Il segretario della Lega, noto per aver cambiato più volte posizione politica, è stato descritto come un leader senza un'identità chiara. Oggi si presenta come unionista, in passato ha sostenuto il federalismo e anche la secessione. La sua evoluzione politica include anche un passato di ideali comunisti e posizioni di destra radicale. La sua presenza sembra aver indebolito l’efficacia del partito all’interno del centrodestra.

Oggi unionista, ieri federalista, ancor prima secessionista. Rosso antico, comunista quasi in gioventù, poi destro radicale, forse di più. Matteo Salvini vaga da un luogo all'altro del campo politico semza trovar pace. Rimbalza, come quegli animali intrappolati nella rete a causa della loro ingordigia, senza una connessione sentimentale. Dal nord verde Pontida alla felpa italiana, ogni città con la sua bandiera e il tricolore su tutto, dall'autonomia differenziata, perdutasi nella nebbia padana, al ponte sullo stretto, l'opera tra Calabria e Sicilia, lontana dalla Lombardia. Salvini è tutto e niente. Ed è andato perduto quando... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salvini, il segretario senza quid che rende la Lega quasi inutile al centrodestra

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