Addio a Bossi il Senatur che fondò la Lega Nord Il terremoto nordista che scompigliò la politica italiana | Salvini | mi cambiò la vita

È morto il leader che ha fondato la Lega Nord, un personaggio chiave nella storia politica italiana. Nel 1984, nacque la Lega lombarda, e nei primi anni furono visibili manifesti e scritte sui muri che ne annunciavano la nascita. Successivamente, la formazione si espanse e cambiò volto nel corso degli anni, influenzando profondamente il panorama politico nazionale.

«Le idee ti vengono solo di notte. Ti vengono quando sei solo, ma le capisci quando ne parli con qualcuno. di notte». Tutti coloro che lo hanno conosciuto raccontano che il «vero» Umberto Bossi era quello notturno. Certo, c’era anche quello che riempiva le piazze, anche di luoghi remoti, con i sostenitori che rinunciavano a ferie, riposi e pure alla stabilità del matrimonio per andarselo a sentire in qualche località sperduta che chissà come gli era venuta in mente. È sempre stato così. Bobo Maroni ricordava ogni volta gli anni frenetici prima ancora che nel 1984 nascesse la Lega lombarda. Alla fine degli anni Settanta il grande autonomista valdostano Bruno Salvadori accese in lui la fiammella con un volantino all’università di Pavia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Addio a Bossi, il Senatur che fondò la Lega Nord. Il terremoto nordista che scompigliò la politica italiana | Salvini: mi cambiò la vita Articoli correlati Leggi anche: È morto Umberto Bossi, addio al senatur che aveva fondato la Lega Nord Addio al "senatur" Umberto Bossi, eccolo nel 2019: "La Lega mi sembra al sicuro con Salvini" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2026 Si è spento a 84 anni il "senatur" Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord. Aggiornamenti e notizie su Lega Nord Temi più discussi: Giorgetti e la foto con il fondatore della Lega Nord, l'addio a Umberto Bossi; Addio al senatùr Umberto Bossi: il fondatore della Lega Nord aveva 84 anni; Addio a Umberto Bossi, il Senatur fondatore della Lega Nord; Addio a Umberto Bossi: morto a 84 anni il fondatore della Lega Nord. Addio a Bossi: il ricordo di Riccardo MolinariUmberto Bossi non è stato solo il fondatore della Lega, ma uno dei più importanti esponenti politici dell’Italia repubblicana. Quando, quindicenne, ho bussato alla porta della sezione della Lega di A ... laprovinciadibiella.it Addio a Umberto Bossi: la lotta per l'autonomia del Nord, gli incarichi di governo con Berlusconi e la malattia: la videoscheda(LaPresse) È morto Umberto Bossi. Il fondatore della Lega Nord, noto a tutti come il Senatur, aveva 84 anni ed era ricoverato in ospedale a Varese. Nato a Cassano Magnago, in provincia di Varese, il 1 ... msn.com Addio al senatur ideatore e fondatore della Lega Nord - facebook.com facebook Addio a Umberto Bossi: morto a 84 anni il fondatore della Lega Nord x.com