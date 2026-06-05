Salvini gioca la carta Zaia | pronto il ruolo da vicesegretario della

Matteo Salvini ha indicato Luca Zaia come possibile vicesegretario del suo partito. La proposta prevede un ruolo di rilievo per l'ex governatore, che potrebbe assumere una posizione di vertice all’interno del movimento. La decisione sembra essere in fase di definizione e non sono ancora stati ufficializzati i dettagli o le tempistiche.

Matteo Salvini gioca la carta Luca Zaia. Per l'ex governatore è pronto un ruolo apicale che con ogni probabilità sarà quello di vicesegretario. Il giorno da segnare sul calendario è mercoledì prossimo, quando si terrà il Consiglio federale della Lega. Appuntamento alle ore 11 nella sala Salvadori di Montecitorio, ufficialmente per l'approvazione del rendiconto 2025 e «comunicazioni del segretario federale». Ed è proprio questo ultimo punto quello più atteso. Oggi gli altri vice di Salvini sono il senatore Claudio Durigon, l'eurodeputata Silvia Sardone e il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani. Con l'ingresso di Zaia, l'unico a dover lasciare sicuramente l'incarico sarebbe Stefani, dal momento che lo statuto del partito non contempla due figure provenienti della stessa regione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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