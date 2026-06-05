Salute digitale | nasce un colosso europeo da Napoli e Cepd

È stato annunciato la creazione di un grande gruppo europeo nel settore della salute digitale, con sede principale in Campania. L’azienda, nata dall’unione di imprese di Napoli e di Cepd, punta a sviluppare soluzioni di intelligenza artificiale per supportare i farmacisti. Nonostante l’espansione, il centro operativo rimarrà in Campania. La società intende investire in tecnologie innovative per migliorare i servizi sanitari digitali.

Come farà l'intelligenza artificiale a supportare il lavoro del farmacista? Perché il centro operativo rimarrà ancorato in Campania nonostante l'espansione? Quali strategie userà il gruppo per raggiungere i 2,4 miliardi? Come cambierà l'esperienza del paziente tra farmacia fisica e digitale??? In Breve Obiettivo fatturato 2,4 miliardi di euro entro il 2026 con un terzo online Operatività estesa in 11 Paesi tra cui Spagna, Francia, Germania, Polonia e Svezia Hub lo . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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