Atida entra in CePd | nasce un polo farmaceutico europeo con sede operativa a Napoli

Atida Group, il gruppo multinazionale di e-commerce farmaceutico che opera in Italia sotto il marchio eFarma.com con sede a Napoli, entra a far parte di CePd, una delle principali catene di farmacie europee. Il gruppo combinato coprirà Spagna, Francia, Italia, Germania, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Belgio, Polonia, Lituania e Svezia: un mix complementare di attività farmaceutiche digitali e fisiche che lo porterà tra i principali player europei omnicanale. CePd stima che le piattaforme gestite genereranno insieme oltre 2,4 miliardi di euro nel 2026, di cui circa un terzo online. Atida continuerà a operare in modo indipendente con i propri brand nei singoli Paesi in cui è presente — Spagna, Francia, Germania, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Belgio — mantenendo la stessa leadership e strategia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lombardia: export farmaceutico a 11,9 miliardi, il primo polo del PaeseIn Lombardia, il settore farmaceutico ha registrato un export di circa 11,9 miliardi di euro, posizionando la regione come il principale polo del...

Fisica quantistica, nasce a Napoli il Polo di ricerca e innovazione nazionale Durante il World Quantum Day è stato annunciato la nascita del nuovo Polo di ricerca e innovazione nazionale dedicato alla fisica quantistica, con...