Fontana Gruppo si compra Kamax | nasce un colosso da 2 miliardi
Dopo quasi due anni di negoziati, Fontana Gruppo, azienda brianzola attiva nel settore dei fasteners, ha concluso l'acquisto di Kamax Group. Con questa operazione, il gruppo italiano diventa un'impresa con un fatturato di circa 2 miliardi di euro e rafforza la sua presenza a livello internazionale. L’accordo è stato ufficializzato nelle ultime settimane, segnando un passo importante per le strategie di crescita di entrambe le realtà.
Dopo quasi due anni di trattative è stato siglato l’accordo di acquisto di Kamax Group da parte di Fontana Gruppo, azienda brianzola protagonista mondiale nel settore dei fasteners. Un'operazione che avrà risvolti importanti per il gruppo e il mercato in generale con l'azienda brianzona che potrà.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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