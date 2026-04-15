Fontana Gruppo si compra Kamax | nasce un colosso da 2 miliardi

Dopo quasi due anni di negoziati, Fontana Gruppo, azienda brianzola attiva nel settore dei fasteners, ha concluso l'acquisto di Kamax Group. Con questa operazione, il gruppo italiano diventa un'impresa con un fatturato di circa 2 miliardi di euro e rafforza la sua presenza a livello internazionale. L’accordo è stato ufficializzato nelle ultime settimane, segnando un passo importante per le strategie di crescita di entrambe le realtà.