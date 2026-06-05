La comunità di San Pietro in Camerellis a Salerno ha avviato una petizione per il parroco della chiesa. La richiesta raccoglie firme tra i fedeli, che manifestano preoccupazione riguardo alla situazione attuale. La petizione è stata avviata per sostenere il parroco e richiedere attenzione alle istituzioni. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle ragioni della petizione o sui motivi di preoccupazione della comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti La comunità parrocchiale di San Pietro in Camerellis, a Salerno, vive giorni di forte partecipazione e di sincera preoccupazione. Il trasferimento del parroco don Francesco Quaranta, previsto per il prossimo settembre, ha infatti spinto fedeli, volontari e famiglie a mobilitarsi per chiedere anche attraverso una petizione on Line una proroga del suo mandato pastorale. Alla base dell’iniziativa – spiegano i promotori – c’è il desiderio di tutelare la continuità di un percorso pastorale che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con due fattori determinanti: la lunga fase di interruzione dovuta alla pandemia e il complesso periodo di ristrutturazione delle strutture parrocchiali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Salerno.

© Anteprima24.it - Salerno, petizione per il parroco di San Pietro in Camerellis

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Via San Pietro sbarra il passo al rally di San MarinoI residenti di via San Pietro in Cerquetobono hanno bloccato la strada, impedendo il passaggio del rally di San Marino previsto il 20 giugno.

Jesi, petizione per il ritorno dell’affresco di San FrancescoUna petizione è stata avviata a Jesi con l’obiettivo di far tornare l’affresco di San Francesco nel luogo originale, dopo che era stato rimosso dal...

Si parla di: L'aereo biposto precipitato a Valbrembo, i sindaci: Stop ai voli fino agli accertamenti. Petizione già 5 anni fa, la raccolta firme cresce in poche ore.

Lanciata una petizione online contro il punto di ristoro a San PietroUna petizione online indirizzata all'attenzione del segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, è stata lanciata, secondo quanto riferisce il Catholic Herald, per chiedere una verifica ... ansa.it

San Pietro, parte una raccolta di firme contro il bistrot sulla terrazza della basilica. Nella bufera il cardinale GambettiNon c'è pace a San Pietro: il progetto di un ristorante-bistrot-punto di ristoro sulla terrazza della basilica non s'ha da fare. E' stata lanciata sui social una petizione on line (indirizzata al ... ilmessaggero.it