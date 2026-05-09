Jesi petizione per il ritorno dell’affresco di San Francesco

Una petizione è stata avviata a Jesi con l’obiettivo di far tornare l’affresco di San Francesco nel luogo originale, dopo che era stato rimosso dal Sangue Giusto. Diverse associazioni locali hanno firmato l’appello per chiedere il ripristino dell’opera. La richiesta nasce dalla volontà di preservare e valorizzare la presenza storica dell’affresco nel contesto della città. La decisione di separarlo dal Sangue Giusto ha suscitato reazioni tra i cittadini e le organizzazioni coinvolte.

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