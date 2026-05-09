Jesi petizione per il ritorno dell’affresco di San Francesco
Una petizione è stata avviata a Jesi con l’obiettivo di far tornare l’affresco di San Francesco nel luogo originale, dopo che era stato rimosso dal Sangue Giusto. Diverse associazioni locali hanno firmato l’appello per chiedere il ripristino dell’opera. La richiesta nasce dalla volontà di preservare e valorizzare la presenza storica dell’affresco nel contesto della città. La decisione di separarlo dal Sangue Giusto ha suscitato reazioni tra i cittadini e le organizzazioni coinvolte.
?? Punti chiave Perché l'affresco di San Francesco è stato separato dal Sangue Giusto? Quali associazioni hanno firmato la petizione per riportare l'opera a Jesi? Come influirà l'ottavo centenario della morte del Santo sulla decisione? Chi dovrà autorizzare il trasferimento del dipinto da Osimo a Jesi??? In Breve Oltre dieci associazioni culturali firmano l'istanza per la Diocesi e l'Ordine Francescano. Affresco staccato nel 1825 dalla chiesa di San Nicolò a Jesi. Prof Fe .🔗 Leggi su Ameve.eu
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