Salerno Letteratura l' ira di Nencini | Abominio bandire Erri De Luca

"Bandito dal festival di Salerno per le sue idee. Un abominio. Peggio: una pratica sbagliata e pericolosa che ci precipita nei tempi più bui, le tante epoche in cui i sacerdoti della fede o di un'idea totalitaria si arrogavano il diritto di valutare il bene e il male". E' quanto afferma Riccardo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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