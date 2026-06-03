erri de luca escluso da salerno letteratura festival

Erri De Luca è stato escluso dalla prolusione che avrebbe dovuto tenere al Salerno Letteratura Festival, in programma dal 13 al 20 giugno nella città campana. Alla base della decisione della direzione artistica le controverse dichiarazioni su Israele, sionismo e genocidio nella Striscia di Gaza, rilasciate durante un’intervista all’ Ansa. Cosa aveva detto De Luca su sionismo e genocidio. De Luca, in pratica, si era definito sionista e aveva affermato di non ritenere un genocidio quello attuato da Israele a Gaza. «Sionismo è diventato un termine dispregiativo per la politica di Israele. Invece per me è quel movimento politico che ha operato per la costituzione dello Stato di Israele», aveva detto all’ Ansa: «Sionista è chi crede a questo diritto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Erri De Luca escluso dal Festival di Salerno Letteratura: Non condividiamo le sue parole su Gaza

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