Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Salerno. Durante un controllo, sono state trovate e sequestrate dosi di hashish e cocaina. L’arrestato, identificato con le iniziali M., è stato portato in caserma. Le autorità hanno proceduto con le verifiche e le formalità di rito. La sostanza stupefacente è stata sequestrata come parte delle indagini in corso.

. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato un uomo, identificato con le iniziali M.D.S., con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’operazione è stata eseguita il 4 giugno durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo e la perquisizione. Secondo quanto ricostruito, alla vista dei militari l’uomo avrebbe tentato di allontanarsi, venendo però immediatamente bloccato. La successiva perquisizione personale ha consentito ai Carabinieri di rinvenire hashish e cocaina suddivisi in dosi, occultati all’interno di piccoli contenitori in plastica. 🔗 Leggi su Zon.it

Segui gli aggiornamenti su Salerno.

© Zon.it - Salerno, hashish e cocaina in dosi: arrestato un uomo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alatri, arrestato per spaccio: in casa hashish e cocaina già suddivisi in dosiA seguito di un'operazione di polizia, un uomo è stato arrestato ad Alatri per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Trovato in possesso di cocaina e hashish: arrestato per spaccio a SalernoUn uomo è stato arrestato a Salerno dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, trovato in possesso di cocaina e hashish.

Temi più discussi: Detenzione di droga ai fini di spaccio, un arresto a Salerno; Cocaina e hashish dalla Spagna all'Italia, 6 arresti; Deteneva chili di droga e materiale per confezionarla, arrestato a Salerno; Droga e armi: circa 30 arresti 40 denunce, l'operazione della Polizia.

Trovato in possesso di cocaina e hashish: arrestato per spaccio a Salerno ift.tt/RBP62C8 ift.tt/XyrLYpH x.com

Salerno: alla vista dei Carabinieri cerca di fuggire ma viene bloccato e trovato con hashish e cocaina. ArrestatoIeri a Salerno i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un uomo per detenzione di droga ai fini di spaccio. I Carabinieri hanno perquisito un uomo che, a ... ondanews.it

Salerno, maxi-sequestro di droga: arrestato un 22enne con oltre 9 chili di stupefacentiSalerno, maxi-sequestro di droga: i carabinieri hanno arrestato un 22enne con oltre 9 chili di stupefacenti in casa ... ilgiornalelocale.it