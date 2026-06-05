Il 5 giugno esce in libreria e fumetteria “La leggenda dimenticata di Parsifal”, un nuovo graphic novel pubblicato da saldaPress. Il fumetto, scritto da Brrémaud e Bertolucci, si inserisce nell’universo narrativo di “Brindille”, il suo precedente best seller. La pubblicazione segna l’arrivo di una nuova storia che si collega a un mondo già noto ai lettori di questa serie.

Esce il 5 giugno in libreria e fumetteria La Leggenda Dimenticata di Parsifal, il nuovo graphic novel che attraversa l’universo narrativo di Brindille, il best seller che ha conquistato migliaia di lettori in Italia e all’estero. L’opera porta la firma dello sceneggiatore Frédéric Brrémaud e dei disegnatori Federico Bertolucci e Daniela Vetro, protagonisti di un progetto editoriale che amplia e rinnova uno degli immaginari fantasy più apprezzati degli ultimi anni. Parsifal è un giovane cresciuto lontano dalle corti e inconsapevole delle proprie origini che intraprende un cammino di crescita e ricerca della propria identità. Viva un’avventura che lo conduce attraverso foreste incantate, territori attraversati da tensioni e antiche profezie. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - saldaPress presenta “La leggenda dimenticata di Parsifal”, il nuovo fumetto di Brrémaud e Bertolucci

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saldaPress: i fumetti in uscita a giugno 2026Fra le uscite saldaPress previste per giugno 2026 ci sono l'ultimo volume di Undiscovered Country e La Leggenda Dimenticata di Parsifal di Brrémaud e Bertolucci. msn.com