ABIO Napoli presenta il fumetto Un drago alla volta realizzato dagli studenti dell’IC Montale di Scampia

Venerdì 10 aprile alle 10.30 presso l’Istituto Comprensivo “Montale” di Scampia, ABIO Napoli ha presentato il fumetto “Un drago alla volta”. Il progetto è stato realizzato nel 2025 dagli studenti dell’istituto, in occasione dei 25 anni di attività dell’associazione. La presentazione ha coinvolto studenti, insegnanti e rappresentanti dell’associazione, che hanno illustrato il lavoro e il percorso di creazione del fumetto.

Napoli — Venerdì 10 aprile alle ore 10.30, all’Istituto Comprensivo “Montale” di Scampia, ABIO Napoli presenterà ufficialmente il fumetto “Un drago alla volta”, un progetto realizzato nel 2025 dagli studenti in occasione dei 25 anni di attività dell’associazione.L’iniziativa rappresenta un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Giovane si presenta al Napoli: sogno realizzato e voglia di crescerePrime parole da giocatore del Napoli per Giovane, che ha raccontato emozioni, ambizioni e prime sensazioni in azzurro ai microfoni di Radio CRC. La stamperia compie 200 anni: alla Stazione degli Artisti i "segreti" dell'intaglio svelati dagli studentiAl via la mostra "Rust & Diamonds": protagonisti dei liceali che, tra legno di pero e telati, reinterpretano l'antica arte della xilografia romagnola... Temi più discussi: Napoli: al Montale di Scampia l’ABIO presenta Un drago alla volta; Napoli, fumetto solidale per i bimbi in ospedale: Un drago alla volta celebra i 25 anni di Abio; Napoli, concerto spettacolo di Manù Squillante Tra la mano, l’occhio e il cuore; San Severo, Luca Telese con Opposizione, l’ultima battaglia di Enrico Berlinguer. Napoli, ABIO Napoli presenta il fumetto Un drago alla voltaVenerdì 10 aprile alle ore 10.30, all’Istituto Comprensivo Montale di Scampia, ABIO Napoli presenterà ufficialmente il fumetto Un drago alla volta, un progetto realizzato nel 2025 dagli studenti i ... mediterranews.org Napoli, fumetto solidale per i bimbi in ospedale: Un drago alla volta celebra i 25 anni di AbioNapoli - Un racconto illustrato per dare voce ai più giovani e trasformare la creatività in un messaggio di vicinanza e cura: nasce così Un drago alla volta, ... pupia.tv L'estate sta tornando e sta tornando anche il ritiro del Napoli in Trentino. Il club di Aurelio De Laurentiis e l'organizzazione del Trentino hanno svelato oggi le date ufficiali del ritiro 2026 a Dimaro: gli azzurri sono pronti a trasferirsi tra le montagne dal 17 al 27 lu - facebook.com facebook Il primo gol, il sogno #Napoli e l'impatto del Maradona: #AlissonSantos si racconta x.com