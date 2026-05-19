La poesia di Brindille e le affascinanti atmosfere di Love sono figlie di una delle più complete collaborazioni artistiche, quella che lega Federico Bertolucci e Frédéric Brrémaud. Il loro sodalizio artistico ha dato vita ad opere in cui la delicatezza della narrazione trova una perfetta corrispondenza grafica. Che si tratti di portarci alla scoperta di avventure di animali o di sorridere con le vacanze di Paperino, il duo Bertolucci-Frédéric Brrémaud riesce sempre ad emozionare. In occasione della loro presenza a Napoli Comicon 2026, abbiamo avuto la possibilità di scambiare due chiacchiere con i due autori, per farci guidare non solo nei loro monidi, ma soprattutto per vedere in prima persona come dietro questo duo autoriale ci siano due sinceri amici. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Napoli Comicon 2026 – Intervista a Federico Bertolucci e Frederic Brrémaud “Abbiamo le stesse emozioni degli animali”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Intervista a Frédéric Brrémaud e Federico Bertolucci - sfumature di animali e fantasy

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Napoli Comicon 2026 – Intervista Massimo dell’Oglio “Abbiamo bisogno che gli editori facciano gli editori”

Leggi anche: Napoli Comicon 2026 – Intervista a Giuseppe Camuncoli

Essere liberi è un dovere di chi fa arte. Io mi sento pienamente libero, anche dall’autocensura. Dalla pignoleria, quella no. Caparezza ritira al Comicon Napoli 2026 il disco di platino vinto per l’album Orbit Orbit, opera che segna il suo debutto come autore d x.com

Intervista Kirsty Rider e Jane Perry – Napoli Comicon 2026A Napoli Comicon 2026 ho avuto il privilegio di scambiare quattro chiacchiere con Jane Perry (Returnal) e Kirsty Rider (Clair Obscur Expedition 33). gamesource.it

Comicon Napoli 2026: vi raccontiamo il primo giornoIniziato ufficialmente il Comicon Napoli 2026, il Festival internazionale dedicato alla cultura pop, nato nel 1998 a Napoli. lagazzettadellospettacolo.it