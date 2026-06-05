Salario giusto | il welfare entra nel calcolo del compenso totale

Notizia in breve

Il calcolo dello stipendio includerà ora alcune prestazioni di welfare, come benefit e servizi offerti dal datore di lavoro. Questa modifica riguarda anche i contratti meno rappresentativi, con il fine di riflettere più accuratamente il compenso totale. La normativa specifica quali prestazioni saranno considerate e come verranno integrate nel calcolo complessivo. La novità mira a rendere più trasparente il valore complessivo del salario per i lavoratori.