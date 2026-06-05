Salario giusto | il welfare entra nel calcolo del compenso totale

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il calcolo dello stipendio includerà ora alcune prestazioni di welfare, come benefit e servizi offerti dal datore di lavoro. Questa modifica riguarda anche i contratti meno rappresentativi, con il fine di riflettere più accuratamente il compenso totale. La normativa specifica quali prestazioni saranno considerate e come verranno integrate nel calcolo complessivo. La novità mira a rendere più trasparente il valore complessivo del salario per i lavoratori.

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Quali prestazioni di welfare entreranno ufficialmente nel calcolo dello stipendio?. Come cambierà il calcolo del compatto per i contratti meno rappresentativi?. Quali indennità specifiche verranno escluse dal computo del salario giusto?. Cosa devono fare le aziende per sbloccare i nuovi incentivi contributivi?.? In Breve Inclusione di mensilità aggiuntive e indennità fisse nel calcolo del compenso totale.. Esclusione di voci retributive variabili o concesse individualmente ai singoli lavoratori.. Estensione incentivi anche ai contratti delle organizzazioni sindacali meno rappresentative.. Obbligo per le aziende di pianificare prestazioni accessorie secondo standard contrattuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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