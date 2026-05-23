Accordo per il contratto lavanderie industriali più salario e welfare per 700 addetti nel Parmense

Notizia in breve

È stato firmato a Roma l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle lavanderie industriali e delle centrali di sterilizzazione, valido per il triennio 2026-2028. L’intesa riguarda circa 700 addetti nella provincia del Parmense. L’accordo prevede un aumento salariale e miglioramenti nel welfare dei lavoratori. Nessuna altra informazione sui dettagli economici o sulle modalità di applicazione è stata resa nota.