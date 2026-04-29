Salario minimo? No Meloni mette in campo il salario giusto Ecco di cosa si tratta

Nel 2025, il numero di persone occupate in Italia ha superato i 23 milioni, secondo i dati ufficiali. Tuttavia, l’inflazione, anche se in diminuzione, ha continuato a ridurre il potere d’acquisto dei salari. In questo contesto, il governo ha annunciato un intervento chiamato “salario giusto”, distinto dal tradizionale salario minimo, per affrontare le questioni legate alle retribuzioni e alla tutela dei lavoratori.

Nel 2025 l’occupazione in Italia ha superato i 23 milioni di unità, mentre l’inflazione, pur in rientro, continua a erodere i redditi reali. In questo contesto, mentre la sinistra continua a scalpitare per il fumoso “salario minimo”, il governo Meloni fa un’altra scelta, più seria e più strutturata, mettendo in campo il “salario giusto”. Che cos’è il “salario giusto”?. Una risposta che punta a superare l’idea di una soglia uniforme, ritenuta insufficiente a rappresentare la complessità del sistema retributivo italiano, e a evitare effetti di compressione verso il basso dei salari complessivi. Leggi anche Primo maggio, su coraggio. Meloni sfida la lagna di sinistra e Cgil con il pacchetto "più lavoro e salario giusto".🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Salario minimo? No, Meloni mette in campo il salario giusto. Ecco di cosa si tratta The bullied man turned out to be a martial arts genius, the beauties love him crazy!#cdrama Notizie correlate Leggi anche: Salario giusto e salario minimo, qual è la differenza e cosa cambia per gli stipendi Primo maggio, il governo Meloni lancia il salario giusto e dice no al salario minimo: le differenzeIl governo Meloni con il nuovo decreto Primo maggio introduce il concetto di "salario giusto", ovvero il trattamento economico complessivo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il Cdm approva il decreto lavoro. Meloni: Incentivi solo a chi applica il salario giusto; Cdm: via libera al decreto su salario giusto, incentivi e stretta sul caporalato digitale; Arriva il salario giusto, incentivi per 1 miliardo a chi 'non sottopaga'. Cosa prevede il decreto lavoro; Decreto Lavoro, dal salario giusto all'aumento di stipendio per i contratti scaduti fino alle novità sulle pensioni: ecco cosa prevede. Primo maggio, il governo Meloni lancia il salario giusto e dice no al salario minimo: le differenzeIl governo Meloni con il nuovo decreto Primo maggio introduce il concetto di salario giusto, ovvero il trattamento economico complessivo riconosciuto ... fanpage.it Fratoianni: Da Meloni brutto scherzo, salario giusto senza il salario minimo non significa niente(Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2026 Alla vigilia del Primo Maggio sembra essere al Primo di Aprile, il commento di Nicola Fratoianni di Avs in ... quotidiano.net ecco quanto costa assistere alla finale di Coppa Italia - facebook.com facebook Dal giallo della #ricina al cadavere profanato di Pamela #Genini: ecco di cosa si occuperà la trasmissione #Chilhavisto in onda questa sera. x.com