Sala attacca l' ex pm Tiziana Siciliano che si candiderà alle elezioni | La prova che parte della magistratura fa politica

Il sindaco di Milano ha accusato l’ex magistrata e futura candidata alle elezioni comunali del 2027 di aver trasformato la magistratura in una piattaforma politica, definendo la sua candidatura come prova di questa tendenza. La ex pm, recentemente in pensione, ha annunciato la sua intenzione di partecipare alle elezioni. La polemica riguarda le percezioni sulla politicizzazione di alcune figure del settore giudiziario.

La candidatura di Tiziana Siciliano, ex magistrata da poco in pensione, alle elezioni comunali di Milano del 2027? Per il sindaco Beppe Sala è la “solida dimostrazione” che “una parte della procura fa politica”. Lo ha detto a margine della celebrazione del 212esimo annuale di fondazione dell'Arma. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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