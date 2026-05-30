tiziana siciliano la pm che dopo aver bloccato milano si candida in comune

Notizia in breve

L’ex magistrata della Procura di Milano, Tiziana Siciliano, ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni comunali. Dopo aver svolto incarichi nell’ambito dell’indagine su Milano, ha deciso di impegnarsi in politica. La decisione arriva dopo aver lasciato la magistratura, senza specificare le motivazioni ufficiali. Nessun dettaglio sulle liste o sui programmi, ma la sua scelta di candidarsi si è concretizzata pubblicamente in questi giorni.