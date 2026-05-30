Tiziana Siciliano la pm che dopo aver bloccato Milano si candida in Comune
L’ex magistrata della Procura di Milano, Tiziana Siciliano, ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni comunali. Dopo aver svolto incarichi nell’ambito dell’indagine su Milano, ha deciso di impegnarsi in politica. La decisione arriva dopo aver lasciato la magistratura, senza specificare le motivazioni ufficiali. Nessun dettaglio sulle liste o sui programmi, ma la sua scelta di candidarsi si è concretizzata pubblicamente in questi giorni.
Partiamo dal fondo. L’ex magistrata della Procura di Milano, Tiziana Siciliano, correrà alle prossime elezioni comunali del capoluogo lombardo con la lista civica “ Milano Libera ”, promossa da Massimiliano Lisa, titolare del museo Leonardo 3, in aperto contrasto con l’amministrazione comunale per questioni legate alla sede della sua attività. Una vicenda fatta di accuse di morosità, contestazioni amministrative, sentenze del Tar, una querela per diffamazione, dopo gli attacchi contro il Comune, e persino uno sciopero della fame. Da lì nasce l’idea di Lisa di creare una sua lista, in modo da «entrare nel sistema per cambiarlo». «Noi vogliamo costruire una città trasparente, governata nell’interesse pubblico», spiega Lisa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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