È iniziato l'appello nel procedimento Ruby Ter, con la ex pm in pensione Tiziana Siciliano che si è presentata come testimone. Il processo riguarda le accuse di corruzione in atti giudiziari rivolte a alcune giovani coinvolte in feste ad Arcore, allora residenza di un ex premier. Si cercano chiarimenti sulla condotta delle ragazze e sulla presunta compravendita di silenzi. La discussione giudiziaria prosegue con l’obiettivo di accertare eventuali responsabilità.

Nuovo capitolo del Ruby Ter per ricostruire le condotte delle ragazze e verificare se si possa configurare la "corruzione in atti giudiziari" contestata alle giovani che avrebbero partecipato alle serate di Arcore, allora residenza di Silvio Berlusconi. Al via infatti oggi, giovedì 28 maggio - davanti ai giudici della seconda sezione della Corte d’Appello di Milano presieduta da Enrico Manzi - l’appello del processo dopo che la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano che nel 2023 ha assolto gli imputati per corruzione in atti giudiziari, falsa testimonianza e riciclaggio "perché il fatto non sussiste". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ruby Ter, al via l'appello. Si presenta la ex pm (in pensione) Tiziana Siciliano

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