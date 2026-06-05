In Toscana, il weekend vedrà numerose sagre e eventi culinari, con un calendario particolarmente ricco in vista dell’estate. Le manifestazioni si svolgono in diverse località della regione, offrendo opportunità di assaporare piatti tradizionali e partecipare a feste popolari. L’offerta include eventi dedicati a prodotti locali, con musica e attività per tutte le età. La regione si prepara a un’estate ricca di appuntamenti incentrati sulla cultura gastronomica e le tradizioni locali.

Firenze, 5 giugno 2026 – La stagione delle sagre non finisce mai, ma con l’avvicinarsi dell’estate entra nel vivo in Toscana, una delle regioni dove il calendario degli appuntamenti è più fitto. Anche per il prossimo fine settimana il menu è particolarmente ricco. Ecco una selezione di eventi da non perdere per chi ama trascorrere qualche ora all’aria aperta all’insegna dei sapori della tradizione e dell’enogastronomia locale. Se volete segnalare una sagra da aggiungere agli appuntamenti, potete scrivere a [email protected] Firenze, Pistoia e Prato: andar per sagre. A Brozzi si tiene la cinquantesima edizione della Sagra del ranocchio: il piatto forte è, ovviamente, i ranocchi fritti Compie 50 anni la sagra del ranocchio di Brozzi, a Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sagre in Toscana, cosa fare nel weekend. Un ricco menu di appuntamenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le Ficattole toscane,fatte come una volta

Notizie e thread social correlati

Sette sagre in Toscana: dove andare nel weekend. Tante prelibatezze, ecco i menuIn Toscana sono programmate sette sagre per il fine settimana, con eventi che coinvolgono molte località della regione.

Sagre in Toscana: tutti i menu del weekend di primavera, ecco dove andareIn Toscana, il fine settimana di primavera si arricchisce di eventi dedicati alle sagre, che riportano in primo piano i piatti tradizionali della...

Temi più discussi: Sagre e feste in Toscana, le iniziative da non perdere per salutare maggio e accogliere giugno all’insegna dei sapori della tradizione; Andar per sagre: gli appuntamenti del weekend del 6-7 giugno; Eventi in Toscana dal 27 maggio al 3 giugno 2026: tra sagre, vino e festival sotto il primo sole d’estate; Sagre in Toscana, cosa fare nel weekend. Un ricco menu di appuntamenti.

Scene di ordinario disordine in piazza Danti: un camper incastrato, un pulmino abbatte due fioriereSosta selvaggia e problema parcheggi: spazi da rivedere e correggere. Gli operatori della zona: Hanno installato paletti e strutture ornamentali, ma non è stato risolto nulla. La situazione è solo pe ... msn.com

Sagre in Toscana, dieci appuntamenti per un weekend all’insegna del gusto e dei sapori tradizionaliTanti gli eventi culinari in programma per sabato 23 e domenica 24 maggio. In tutta la regione due giorni dedicati a piatti tipici e prodotti del territorio ... lanazione.it