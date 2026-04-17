In Toscana, il fine settimana di primavera si arricchisce di eventi dedicati alle sagre, che riportano in primo piano i piatti tradizionali della regione. Numerose manifestazioni si svolgono in diverse località, offrendo occasioni per assaporare specialità locali e scoprire le tradizioni culinarie toscane. Questi eventi rappresentano un momento di incontro tra comunità e visitatori, con menu che variano tra piatti tipici e specialità stagionali.

FIRENZE – Le sagre in Toscana nel weekend tornano protagoniste con un calendario ricco di appuntamenti dedicati ai sapori del territorio. Da venerdì 18 a domenica 19 aprile, borghi e piazze della regione ospitano eventi gastronomici che uniscono cucina tipica, tradizioni locali e occasioni per visitare luoghi meno battuti dal turismo di massa. Tra tartufo, tortelli, pesce di lago e ricette storiche della cucina povera toscana, il fine settimana offre numerose occasioni per una gita fuori porta all’insegna del gusto. Alle Sieci, fino al 19 aprile, torna la Festa delle Specialità al Tartufo nei locali della Sms Croce Azzurra. In menu lasagne bianche, tagliolini e tortelli di patate al tartufo, con il ricavato destinato al potenziamento dei mezzi dell’associazione per i servizi sociali e sanitari del territorio.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sagre in Toscana: tutti i menu del weekend di primavera, ecco dove andare

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