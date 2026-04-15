In Toscana sono programmate sette sagre per il fine settimana, con eventi che coinvolgono molte località della regione. Le manifestazioni presentano diversi menu, offrendo ai visitatori specialità locali e prelibatezze tipiche. Le sagre, che si svolgono in vari paesi, segnano il culmine delle feste di aprile, periodo in cui le tradizioni di paese si animano con numerose iniziative.

Firenze, 15 aprile 2026 – Un altro weekend di sagre in Toscana. Con aprile le feste di paese entrano nel vivo. Appuntamenti da non perdere, in cui l’enogastronomia la fa da padrone. Prodotti a km zero, che arrivano direttamente dalle aziende agricole locali e che vengono cucinati dalle sapienti mani di un esercito di volontari. Che dal nord al sud della Toscana si prestano affinché la macchina organizzativa funzioni perfettamente. Ecco un elenco di sagre di questi giorni. Un ampio programma è anche su Sagre Toscane. Specialità al Tartufo. Grande appuntamento alle Sieci fino al 19 aprile. C’è infatti la festa delle Specialità al Tartufo. un doppio appuntamento all’insegna del gusto e dell’impegno sociale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sette sagre in Toscana: dove andare nel weekend. Tante prelibatezze, ecco i menu

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