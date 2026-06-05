Sagra delle Ciliegie numeri in crescita e grande partecipazione | un bilancio da 15 mila visitatori
L’edizione 2026 della Sagra delle Ciliegie ha registrato circa 15.000 visitatori, confermando la sua popolarità nella Valmarecchia e nella Provincia di Rimini. L’evento ha visto un aumento della partecipazione rispetto alle edizioni precedenti, con numerosi visitatori che hanno partecipato alle attività e agli stand gastronomici. La manifestazione si è svolta senza particolari problemi e ha coinvolto diverse realtà locali, attirando pubblico da diverse zone della regione.
L’edizione 2026 della Sagra delle Ciliegie, si è conclusa confermando l’evento come una delle Sagre più apprezzate della Valmarecchia e dell’intera Provincia di Rimini. La formula vincente dell’evento, data da una sapiente combinazione di spettacoli, intrattenimenti, buon cibo, tradizione e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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