Pastena sagra delle ciliegie 2026

Notizia in breve

La 79ª edizione della Sagra delle Ciliegie a Pastena è prevista per domenica 7 giugno 2026. La giornata include la sfilata di carri allegorici, musica popolare e la distribuzione gratuita di ciliegie. La manifestazione si svolge tradizionalmente la prima domenica di giugno, attirando numerosi visitatori e appassionati della festa. La data si basa sulla ricorrenza storica di questa celebrazione annuale.