Pastena sagra delle ciliegie 2026
La 79ª edizione della Sagra delle Ciliegie a Pastena è prevista per domenica 7 giugno 2026. La giornata include la sfilata di carri allegorici, musica popolare e la distribuzione gratuita di ciliegie. La manifestazione si svolge tradizionalmente la prima domenica di giugno, attirando numerosi visitatori e appassionati della festa. La data si basa sulla ricorrenza storica di questa celebrazione annuale.
La Sagra delle Ciliegie a Pastena si tiene tradizionalmente la prima domenica di giugno. La 79° edizione è attesa per domenica 7 giugno 2026 (data stimata basata sulla ricorrenza storica), con la sfilata dei caratteristici carri allegorici, musica popolare, e la distribuzione gratuita di ciliegie. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Pastena sagra delle ciliegie 2006 parte prima
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