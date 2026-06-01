Pastena sagra delle ciliegie 2026

Da frosinonetoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La 79ª edizione della Sagra delle Ciliegie a Pastena è prevista per domenica 7 giugno 2026. La giornata include la sfilata di carri allegorici, musica popolare e la distribuzione gratuita di ciliegie. La manifestazione si svolge tradizionalmente la prima domenica di giugno, attirando numerosi visitatori e appassionati della festa. La data si basa sulla ricorrenza storica di questa celebrazione annuale.

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La Sagra delle Ciliegie a Pastena si tiene tradizionalmente la prima domenica di giugno. La 79° edizione è attesa per domenica 7 giugno 2026 (data stimata basata sulla ricorrenza storica), con la sfilata dei caratteristici carri allegorici, musica popolare, e la distribuzione gratuita di ciliegie. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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Pastena sagra delle ciliegie 2006 parte prima

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