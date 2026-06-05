Sagra dei Fugassin 2026 a Mele | protagonisti i celebri focaccini con musica ballo e intrattenimento

Notizia in breve

Dal 12 al 14 giugno si svolge la 26ª edizione della Sagra dei Fugassin a Mele, presso l'Oratorio di Sant'Antonio Abate. L'evento include la degustazione di focaccini, musica, ballo e intrattenimento. La manifestazione si ripete annualmente e coinvolge la comunità locale e visitatori. La sagra si concentra sulla tradizione culinaria e culturale dei Fugassin, un tipo di focaccino tipico della zona.