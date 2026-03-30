A Megli, frazione di Recco, si terrà la 54ª edizione della “Sagra delle focaccette” a partire da lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta. La manifestazione si svolgerà anche sabato 11 e domenica 12 aprile, quest'ultima giornata coincidente con la festa religiosa dedicata a Nostra Signora delle Grazie. Durante l'evento sono previsti giochi, musica e intrattenimento.

In occasione della sagra, buongustai provenienti anche da regioni vicine raggiungono la collina di Megli dalla quale si gode di un ottimo panorama sul Golfo Paradiso, per gustare le famose focaccette. Il programma della sagra ha inizio lunedì alle ore 9, con l'apertura del bar e la pesca di beneficenza; la giornata prosegue con la frittura delle focaccette al formaggio, il ballo e il tombolone in programma nel pomeriggio. Sabato, dopo il Torneo di Bocce, conferma per il Torneo di Burraco, quindi si prosegue con apertura bar e pesca di beneficenza, con la marcia non competitiva riservata ai bambini e la dimostrazione con Bici Camogli. Ultimo giorno domenica a partire dalle 9:30, nel pomeriggio musica e tombolone; il clou a partire dalle 15:30 con la distribuzione gratuita di focaccette. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Sagra delle focaccette di Megli: arriva la 54^ edizione con giochi, musica e intrattenimento

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