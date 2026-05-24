Mele bevo tutte | 4 giorni di festa a Mele con birra artigianale gastronomia e musica dal vivo

Da genovatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La manifestazione “Mele bevo tutte” si svolgerà dal 29 maggio al 1° giugno a Mele, con quattro giorni dedicati a birra artigianale, gastronomia e musica dal vivo. L’evento prevede degustazioni, spettacoli musicali e stand culinari, offrendo un programma esteso rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione si svolge in un’area aperta e coinvolge produttori di birra, chef e artisti locali. La prossima edizione è prevista per il 2026.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Mele bevo tutte” torna nel 2026 con ben quattro giorni di festa: appuntamento a Mele da venerdì 29 maggio a lunedì 1° giugno per una maratona di birra, musica e buon cibo. Si parte venerdì con ballo lisco e latinoamericano con Dj Max Crippa, sabato si torna adolescenti con 7teen Again Party. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

[Sweet Romance] Ive been reborn—and this time, I finally get another chance to love her

Video [Sweet Romance] Ive been reborn—and this time, I finally get another chance to love her

Notizie e thread social correlati

Testa di Lepre, torna la Festa del Podere: birra artigianale, musica e street food fino a notteA Fiumicino, domenica 22 maggio 2026, si svolge la Festa del Podere, un evento che prevede degustazioni di birra artigianale, musica dal vivo e...

Sagra della Porchetta a San Colombano Certenoli: 25 Aprile con gastronomia e musica dal vivoSabato 25 aprile, a partire dalle 12, si svolge a San Colombano Certenoli la tradizionale Sagra della Porchetta.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web