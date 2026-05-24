Mele bevo tutte | 4 giorni di festa a Mele con birra artigianale gastronomia e musica dal vivo
La manifestazione “Mele bevo tutte” si svolgerà dal 29 maggio al 1° giugno a Mele, con quattro giorni dedicati a birra artigianale, gastronomia e musica dal vivo. L’evento prevede degustazioni, spettacoli musicali e stand culinari, offrendo un programma esteso rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione si svolge in un’area aperta e coinvolge produttori di birra, chef e artisti locali. La prossima edizione è prevista per il 2026.
“Mele bevo tutte” torna nel 2026 con ben quattro giorni di festa: appuntamento a Mele da venerdì 29 maggio a lunedì 1° giugno per una maratona di birra, musica e buon cibo. Si parte venerdì con ballo lisco e latinoamericano con Dj Max Crippa, sabato si torna adolescenti con 7teen Again Party. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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