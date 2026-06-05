Sabato si corre la Resegup | attenzione ai divieti di transito e di sosta
Sabato si svolge a Lecco l’edizione 2026 della Resegup, una corsa che coinvolge migliaia di partecipanti e spettatori. La manifestazione attraverserà diverse strade della città, con molte zone chiuse al traffico e divieti di sosta. Le autorità hanno comunicato che alcune vie saranno interdette al transito durante tutta la giornata, per consentire lo svolgimento della corsa in sicurezza.
Sabato si corre a Lecco l'edizione 2026 della Resegup, che ra partecipanti e pubblico porterà lungo il percorso migliaia di persone. Il Comune di Lecco ha provveduto a istituire alcune modifiche alla viabilità ordinaria per consentire il regolare svolgimento della competizione sportiva.Di seguito. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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