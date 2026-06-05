Sabato si corre la Resegup | attenzione ai divieti di transito e di sosta

Notizia in breve

Sabato si svolge a Lecco l’edizione 2026 della Resegup, una corsa che coinvolge migliaia di partecipanti e spettatori. La manifestazione attraverserà diverse strade della città, con molte zone chiuse al traffico e divieti di sosta. Le autorità hanno comunicato che alcune vie saranno interdette al transito durante tutta la giornata, per consentire lo svolgimento della corsa in sicurezza.