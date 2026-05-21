Cesenatico domenica arriva la Nove Colli | ecco tutti i divieti di transito e di sosta previsti per la gara

Domenica 24 maggio si svolgerà la 55esima edizione della Nove Colli, una delle manifestazioni ciclistiche più attese nella zona. Per l’occasione, sono stati predisposti numerosi divieti di transito e di sosta lungo il percorso e nelle aree interessate, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei partecipanti e delle persone coinvolte. Le restrizioni riguarderanno le strade principali e alcune vie di accesso alla città, che saranno temporaneamente chiuse o interdette al traffico durante le ore della gara.

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