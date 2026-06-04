Fiumicino Sagra del pesce | divieti di transito e sosta in piazzale Traiano Imperatore

In occasione della 54esima edizione della Sagra del Pesce, prevista per i giorni 5, 6 e 7 giugno, sono stati istituiti divieti di transito e sosta nel piazzale Traiano Imperatore. Le restrizioni riguardano principalmente le aree adiacenti alla zona della manifestazione per consentire lo svolgimento dell’evento. La viabilità sarà modificata per tutto il periodo della sagra, con specifici divieti e deviazioni.

Fiumicino, 4 giugno 2026 – Modifiche alla viabilità in occasione della 54esima edizione della Sagra del Pesce, in programma nei giorni 5, 6 e 7 giugno 2026. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, sarà istituita una disciplina provvisoria del traffico valida per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni. In particolare, è prevista l’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione forzata in Piazzale Traiano Imperatore, dalle ore 8 del 4 giugno 2026 alle ore 20 dell’8 giugno 2026 e comunque fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture presenti. Sono esclusi dal provvedimento i mezzi di soccorso ed emergenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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