Ruvo di Puglia | cittadinanza civica per 23 minori stranieri residenti Lunedì la cerimonia

Da noinotizie.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì si svolgerà una cerimonia per la consegna della cittadinanza civica a 23 minori stranieri residenti a Ruvo di Puglia. La cerimonia è organizzata dall’amministrazione comunale e coinvolgerà i minori che hanno ottenuto questa forma di riconoscimento. La cittadinanza civica viene conferita in base a specifici criteri stabiliti dal Comune, che riconoscono il legame e l’integrazione dei minori con la comunità locale. La notizia è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale del Comune.

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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Ruvo di Puglia: L’Amministrazione comunale di Ruvo di Puglia conferirà la Cittadinanza Civica a 23 bambine e bambini non in possesso di cittadinanza italiana, ma regolarmente residenti nel Comune di Ruvo di Puglia e con iscrizione all’anagrafe comunale da almeno due anni. La cerimonia si terrà lunedì 8 giugno 2026  alle ore 19 nel chiostro dell’ex convento dei Domenicani in via Valle Noè 5 a Ruvo di Puglia.   La Cittadinanza Civica è stata istituita nel Comune di Ruvo di Puglia con un voto di consiglio comunale – unanime e trasversale a tutte le forze politiche – il 29 aprile del 2024. Si tratta di un istituto simbolico e privo di valore legale, che tuttavia sottolinea come tutti i bambini e tutte le bambine residenti in città siano già “ruvesi” e cittadini e cittadine italiani di fatto. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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