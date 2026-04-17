Bergamo cittadinanza onoraria ai minori stranieri | domande entro il 10 maggi

A Bergamo è aperto il bando per la richiesta di cittadinanza onoraria ai minori stranieri, con scadenza il 10 maggio. È stato pubblicato il bando per il 2026 e si stanno preparando le procedure per la cerimonia di consegna che si terrà a fine mese, in occasione degli 80 anni dalla proclamazione della Repubblica. La città ha avviato le pratiche per riconoscimenti ufficiali e iniziative per celebrare questa ricorrenza.

LE CANDIDATURE. Pubblicato il bando 2026. Prima cerimonia a fine mese per gli 80 anni della Repubblica. È stato pubblicato sul sito del Comune di Bergamo l’avviso pubblico per manifestare l’interesse al conferimento della cittadinanza onoraria 2026 rivolta ai minori stranieri residenti in città. Si tratta di un riconoscimento simbolico promosso dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di rafforzare i valori di inclusione, uguaglianza e partecipazione civica. Il provvedimento si inserisce nel percorso avviato dalla Giunta che, nel novembre 2025, ha approvato il disciplinare dedicato a questa forma di cittadinanza simbolica, in attesa di una riforma della normativa nazionale.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, cittadinanza onoraria ai minori stranieri: domande entro il 10 maggi Notizie correlate "Hanno contrastato la mafia con risultati lusinghieri", cittadinanza onoraria ai generali Gibilaro e GallettaIl sindaco Roberto Lagalla, con due determine firmate oggi, ha conferito la cittadinanza onoraria a Ignazio Gibilaro e Riccardo Galletta,... Lotta ai tumori e al melanoma, cittadinanza onoraria a Paolo Ascierto: “Riconoscimento che mi emoziona”Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina, nella cornice istituzionale di Palazzo Paolo V, è stata conferita la cittadinanza onoraria all’oncologo di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Alzano Lombardo, cittadinanza onoraria all'atleta paralimpica Martina Caironi; Walter Bonatti a Bardonecchia: il documentario conquista il Trento Film Festival; Tutta la vita per il bene della Chiesa. A Trescore l’addio a monsignor Facchinetti. Bergamo, cittadinanza onoraria ai minori stranieri: domande entro il 10 maggiLE CANDIDATURE. Pubblicato il bando 2026. Prima cerimonia a fine mese per gli 80 anni della Repubblica. ecodibergamo.it Bergamo approva lo ius scholae onorarioDal 2026 sarà in vigore un nuovo disciplinare che permette il conferimento della cittadinanza onoraria ai minori stranieri che abbiano completato cinque anni di scuola. La misura non ha effetti ... vita.it L’aeroporto di Milano Bergamo amplia la sua rete di destinazioni internazionali con l’arrivo di FlyOne Armenia, che dal 1° maggio 2026 opera il collegamento bisettimanale con Yerevan, capitale dell’Armenia e importante porta d’accesso alla regione del Cau facebook Saltata la separazione delle carriere, si potrebbero almeno separare i magistrati dai loro parenti. L’auspicio sorge spontaneo guardando a ciò che sta accadendo, lontano dai riflettori, al tribunale di Bergamo. Pochi giorni fa la Quinta commissione del Csm ha x.com