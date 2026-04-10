La cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria a Renato Galletti

Il 10 aprile 2026 si è svolta ad Arezzo una cerimonia durante la quale è stata conferita la Cittadinanza Onoraria a Renato Galletti. In quell’occasione, Galletti ha dichiarato di considerarsi per sempre un figlio di quella terra. La cerimonia si è svolta in un momento pubblico, con la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini presenti.

Arezzo, 10 aprile 2026 – . “Rimarrò per sempre un figlio di questa splendida terra”. Così Renato Galletti al termine della cerimonia di Cittadinanza Onoraria durante la quale ha ricevuto dalle mani del sindaco Mario Agnelli una pergamena che suggella questo semplice ma significativo momento della sua avvincente vita. Renato Galletti è nato, durante la Seconda Guerra Mondiale, a Castiglion Fiorentino da dove è partito giovanissimo per frequentare, prima, il Collegio dei Salesiani “Don Bosco” a Firenze e a Roma e, successivamente, un corso di cucina e la scuola alberghiera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria a Renato Galletti A Vasto si celebra il 165° anniversario dell'istituzione della Luogotenenza dei carabinieri, nel 2026 il conferimento della cittadinanza onorariaIllustrato nel corso di un consiglio comunale il programma di eventi per celebrare i carabinieri nella città di Vasto e nel vastese All’evento hanno... Temi più discussi: Cittadinanza onoraria al professor Ascierto: venerdì la cerimonia; Cittadinanza onoraria a Stefania Auci per aver restituito a Bagnara la misura della propria grandezza; Cittadinanza onoraria al professor Ascierto: venerdì la cerimonia; Cittadinanza onoraria di Carinola al Generale Salvatore Luongo. Cittadinanza onoraria a Pegah Moshir Pour: il filo rosso di libertà che unisce Teheran e CaivanoLa Scuola Milani di Caivano, venerdì 27 marzo 2026, ha ospitato la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Pegah Moshir Pour, attivista italo iraniana impegnata da anni nella promozion ... ilroma.net Genzano di Roma celebra il giornalismo d’inchiesta: cittadinanza onoraria a Sigfrido RanucciPOLITICA – A Genzano di Roma si è svolta una cerimonia dedicata al valore del giornalismo d’inchiesta, con il conferimento della cittadinanza onoraria al giornalista e autore televisivo ... lanotiziaoggi.it Anche Riva del Garda revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini. Un passo di civiltà. #matrice x.com Il primo cittadino: «La cittadinanza onoraria fu data da un commissario mai votato dal popolo» - facebook.com facebook