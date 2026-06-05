La Russia ha accusato l’Europa di essere responsabile del caos e dell’instabilità internazionale. Secondo il governo russo, il modello di sviluppo globale promosso dall’Occidente, definito come universale e neutrale, è alla base delle tensioni attuali. La posizione è stata espressa in un contesto di critiche rivolte alle politiche europee e alle conseguenze percepite di queste scelte. Non sono state fornite ulteriori precisazioni o dettagli su eventuali azioni o risposte.

“Le élite europee stanno provocando un caos nel quale cercano diattrarre sempre più Paesi“. Parola del Presidente della Federazione RussaVladimir Putinche, dal palco del Forum economico internazionale di San Pietroburgo lancia un pesantissimoj’accuseal Vecchio Continente, esibendosi in uno spettacolare show dipropaganda anti-occidentale. Per lo zar, le politiche miopi ed aggressive perseguite dai burocrati di Bruxelles non fanno altro che indebolire la posizione dell’Ue nell’economia mondiale, oltre cheminacciare la sicurezza internazionale. Un esempio? Glishockche hanno gravemente colpito i mercati energetici negli ultimi mesi e soprattutto le tensioni fomentate in molte regioni del mondo, soprattutto inMedio Oriente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Putin ataca a Europa y reafirma objetivos militares en la guerra

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