Russia-Cina | Putin alleanza non è diretta contro nessuno

Da lapresse.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente russo ha dichiarato che l’alleanza tra Russia e Cina non ha come obiettivo un confronto con altri paesi. Ha spiegato che l’intesa tra i due paesi mira a promuovere la pace e la prosperità a livello globale. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto in cui si discute delle relazioni internazionali e delle eventuali implicazioni di questa alleanza. La notizia arriva in un momento di tensioni tra vari attori nel panorama internazionale.

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Milano, 19 mag. (LaPresse) – L’alleanza tra Russia e Cina non è diretta “contro nessuno”, ma “alla causa della pace e della prosperità universale”. Così il presidente russo Vladimir Putin, in un videomessaggio prima della sua visita a Pechino, come riporta la Tass. 1905 – Due donne uccise nel Napoletano – Israele intercetta la Flotilla al largo di Cipro – Juventus, tutti sotto accusa New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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